Giovanni Caccamo special guest per la Gmg diocesana. Appuntamento a Vittoria

Si terrà stasera a Vittoria la Gmg diocesana, un appuntamento per pregare e far festa in attesa della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. A promuoverlo il servizio di Pastorale giovanile della Diocesi. Proprio a Vittoria, infatti, si concluderà nella basilica di San Giovanni Battista il pellegrinaggio della Croce e dell’icona di Maria Salus Populi Romani iniziato in cattedrale lo scorso 27 novembre e che ha toccato tutte le parrocchie della Diocesi. A rendere ancora più bello questo momento contribuirà anche la presenza di Giovanni Caccamo che in piazza del Popolo sarà lo special guest della serata. «Trascorreremo momenti speciali – ha detto Giovanni Caccamo invitando i giovani a partecipare – tra musica e parole, in condivisione, per i giovani e il futuro».

IL PROGRAMMA



Il programma prevede alle 21, nella basilica di San Giovanni, un momento di ringraziamento e di preghiera. La comitiva dei giovani poi si sposterà, alle 22, in piazza del Popolo dove salirà sul palco Giovanni Caccamo che proporrà le sue canzoni e una sua testimonianza. A seguire ancora musica con un dj set.



La Gmg diocesana sarà anche l’occasione per preparare la Giornata mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona dal primo al 6 agosto cui parteciperà anche un gruppo di giovani della Diocesi di Ragusa. .