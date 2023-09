Giovanni Caccamo apre, questa sera, la seconda edizione del Festival ‘Barocco in tutti i sensi’

Appuntamento alle 20 a Cava Gonfalone a Ragusa, luogo simbolo della ricostruzione dopo il terremoto del 1693 quando gran parte del Val di Noto venne raso al suolo. E’ nella cava di pietra, nel sottosuolo della città capoluogo, che questa sera il festival prende il via con un artista di eccezione, Giovanni Caccamo. L’erede musicale del grande Franco Battiato è appena rientrato dal Festival del Cinema di Venezia dove, in anteprima nazionale, ha presentato alle ‘Giornate degli autori’ il docufilm ‘Parola ai giovani’ diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da “Aut Aut” atteso su Sky Arte in autunno.

Prima serata, oggi, con il concerto “Apriti sesamo”.

L’amore declinato, un omaggio alla donna, santa e femmina, tra sacro a profano, in un programma articolato che avrà come ospite Giovanni Caccamo che dialogherà con Marco Brugaletta sul libro “Manifesto del cambiamento. Parola ai giovani”. Edito da Treccani, è un’iniziativa di Giovanni Caccamo a cui anche Marco Brugaletta ha partecipato con un suo scritto. Pubblicato con il re-pack del disco “Parola” è stato consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed a Papa Francesco. E poi la musica. Lo stesso Caccamo, assieme all’Ensemble Extravocalia, interpreterà tre brani in una inedita e suggestiva collaborazione. La serata proseguirà con una selezione di brani che, nell’amore rivoluzionario, appassionato, inspiegabile ma anche cafone, hanno la loro radice. Protagonista l’Ensamble Extravocalia con un programma di madrigali sulla figura femminile.

Seconda serata del festival: 8 settembre sempre a cava Gonfalone.

Il tema “Vogliate gradire – Musiche per Marisa” è un omaggio-ricordo, a vent’anni dalla sua scomparsa, della celebre pianista Marisa Candeloro. Nata a Roma nel 1926, diplomata in pianoforte a soli quindici anni sotto la guida di Artalo Satta al Conservatorio di “Santa Cecilia” di Roma, suoi sono i tanti recital e concerti in tutto il mondo con direttori quali George Solti, Hermann Scherchen, Klemens Krauss, Ernest Bour, Bruno Madernam ed incisioni per le case discografiche RCA, ERI, Edipan. Nella sua carriera, si è esibita per la radio olandese e per quelle di Ginevra, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia e Berlino ed ha tenuto cicli di trasmissioni prodotte dalla Rai. Ad interpretare il programma, sarà il pianista Alessio Cappello con le incursioni degli scrittori Michele Arezzo e Fabio Manenti.

L’ultima serata il 10 settembre con “Caro sassone – Sonate e cantate di Händel a Roma”.

I protagonisti saranno il celebre soprano romano Raffaella Milanesi, conosciuta e apprezzata a livello nazionale ed internazionale per la sua peculiare vocalità e le sue doti interpretative, con l’Insieme Strumentale di Roma, un gruppo ad organico variabile attivo nella esecuzione di musiche composte nei secoli XVII e XVIII su strumenti d’epoca.

Tutti i concerti si terranno nello scenario di Cava Gonfalone, un luogo suggestivo, dalla grande acustica che permetterà di ascoltare musica barocca, che spazia fra il 1500 ed il 1700, nella città barocca per eccellenza quale è Ragusa. Per ciascuna delle tre serate appuntamento, a conclusione dei concerti, con una degustazione di prodotti tipici della zona per un momento di socialità che avvicinerà pubblico e artisti.