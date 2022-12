Giovanni Bongiorno nuovo coordinatore cittadino di FdL Vittoria

Fratelli d’Italia cresce e si struttura in città. A darne notizia sono gli stessi rappresentanti del partito che vede la presenza di quattro consiglieri nel civico consesso con il recente subentro di Monia Cannata al posto di Salvo Sallemi, eletto al Senato della Repubblica.

E’ il senatore, nonché coordinatore provinciale di FdI, Salvo Sallemi a nominare Giovanni Bongiorno quale nuovo coordinatore cittadino del partito nel corso di un’assemblea tenutasi ieri sera, 19 dicembre.

“Le importanti e recenti affermazioni di Fratelli d’Italia, il radicamento sempre più forte in città, l’esigenza di potenziare ancora di più l’iniziativa politica per dare voce a quella Vittoria scontenta dell’amministrazione Aiello e che vorrebbe una realtà diversa, hanno portato a una nuova struttura del partito che vedrà un mix di giovani professionisti affiancati da uomini e donne d’esperienza che avranno il compito di intercettare, raccogliere e trasformare il desiderio di cambiamento in proposte e azioni concrete”, dice Sallemi.

Giovanni Bongiorno, avvocato classe 1990, ha dichiarato: “Sono orgoglioso e onorato di ricoprire un ruolo così importante e che, da vittoriese innamorato della sua città, mi gratifica. Vorrò essere il ponte di collegamento tra le esigenze del territorio e i nostri rappresentanti in consiglio comunale, all’Ars, alla Camera e al Senato. Sono convinto che Fratelli d’Italia potrà rappresentare, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la casa di chi crede che possa esistere un’alternativa. Sono tante le emergenze che vive la città: Scoglitti abbandonata a sé stessa, mancanza di politiche sociali e culturali, recrudescenza della micro criminalità e mancanza di sicurezza, assenza di una pianificazione amministrativa, un tasso troppo alto di emigrazione giovanile per via della mancanza di lavoro. Serve invertire la rotta”.

Accanto a Bongiorno opereranno i responsabili dei vari Dipartimenti: Massimiliano Vindigni sarà il responsabile del Dipartimento Scuola e Istruzione, Andrea Cicardo il responsabile del Dipartimento Agricoltura, Giovanna Rossi del Dipartimento Pari Opportunità, Alessandro Macauda del Dipartimento Scoglitti e politiche per il Decentramento, e Matteo Pirré del Dipartimento Lavoro e Politiche Europee.

“Il nostro compito sarà quello di essere un orecchio e un pungolo. Un orecchio per ascoltare la città e le sue emergenze, un pungolo per le istituzioni affinché si risolvano le criticità e si agisca, a tutti i livelli, per difendere Vittoria e i vittoriesi”, dichiarano congiuntamente i responsabili dei Dipartimenti.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i futuri appuntamenti organizzativi di FdI.