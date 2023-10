Rissa al porto di Marina di Ragusa: giovani coinvolti per un anno non potranno accedere

Giovani violenti e pericolosi. Per un anno 5 giovani non potranno accedere o sostare nelle vicinanze dei pubblici esercizi, locali di pubblico trattenimento e nelle spiagge collegate a Marina di Ragusa, dal Porto Turistico al lungomare Vecchio, dal ungomare Mediterraneo a piazza Duca Degli Abruzzi, dal lungomare Andrea Doria, fino a piazza Malta. Un’altro non lo potrà fare per 2 anni. Lo ha stabilito il questore di Ragusa che ha disposto il ‘dacur’, misura di prevenzione personale che vieta l’accesso alle aree urbane a soggetti di particolare pericolosità sociale.

I FATTI

L’episodio è avvenuto il 14 agosto in una spiaggia di Marina di Ragusa. Due giovani residenti in Germania sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di circa 15 persone. Uno dei ragazzi è rimasto ferito da colpi di arma da taglio in diverse parti del corpo. Grazie alle indagini della Squadra Mobile, sei persone sono state identificate e denunciate all’autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali, rissa e uno di loro anche per il porto abusivo di armi.

A seguito di questa grave aggressione, il Questore di Ragusa ha disposto che cinque persone venissero sottoposte al divieto di accesso alle aree urbane limitrofe ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nelle principali strade di Marina di Ragusa, compresi i tratti di spiaggia pertinenti e tutti gli esercizi pubblici nella zona interessata.