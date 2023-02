Giovani ragusani: Elisabetta Cilia avvocato 30enne apre lo studio legale e aiuta chi è in difficoltà

Inizia da oggi il racconto di storie di giovani ragusani che hanno deciso di restare o tornare in provincia di Ragusa. L’obiettivo di Ragusaoggi.it è quello di presentare casi di successo di questi giovani talenti, offrendo loro uno spazio di visibilità e dando l’opportunità ai lettori di conoscere le loro esperienze e i loro percorsi di crescita.

Storie di traguardi professionali in diversi settori, dalla cultura alla scienza, dall’arte alla tecnologia ma anche il racconto di progetti particolari. O anche semplici attività che sono pero’ di persone che ce l’hanno fatta. Giovani che saranno coloro che guideranno la nostra società. Attendiamo le vostre segnalazioni alla nostra mail info@ragusaoggi.it per sottoporle alla redazione.

La storia di Elisabetta Cilia, giovane avvocato di Ragusa

E iniziamo con la storia di Elisabetta Cilia, giovane avvocato trentenne di Ragusa. Nei giorni scorsi ha inaugurato il suo studio professionale, alla presenza del vescovo La Placa, del vicesindaco Licitra, dell’on. DIpasquale.

Elisabetta Cilia è una giovane avvocato che ha fatto dell’impegno e della determinazione i suoi punti di forza. La sua storia è quella di una ragazza che ha saputo mettere in pratica la sua passione per il diritto e che, grazie a un impegno costante e tenace, è riuscita a raggiungere importanti traguardi professionali.

La sua carriera

Laureatasi all’Università di Catania il 1 aprile 2016 con una tesi in legislazione minorile, Elisabetta ha subito iniziato a cercare un’occasione per mettere in pratica le sue conoscenze e le sue competenze. Ha quindi deciso di svolgere un tirocinio presso lo studio dell’avvocato Nino Cortese, specializzato in diritto del lavoro.

Dopo aver ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato nel gennaio 2019, Elisabetta ha deciso di dedicarsi al diritto civile e al settore delle esecuzioni in generale. Si è appassionata al sovraindebitamento e ha deciso di specializzarsi come gestore della crisi.

Fa parte di Prima Difesa

Attività svolta in materia di procedura concorsuali minori – C.C.I.I dal gruppo PRIMA DIFESA, progetto nazionale portato avanti dal Presidente Alessandro Strano e vice presidente Massimo Sciacca.

Prima Difesa è approdato anche a Ragusa grazie alla preziosa collaborazione con Elisabetta Cilia che da anni spende la propria professionalità nel settore e sul territorio

La presidenza nazionale ha designato quale referente del costituendo OCC l’Avv Cilia, esperta in procedure da sovraindebitamento. Prima Difesa opera sui Tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa, Roma, Palermo e tutta la Regione Campania

Passione e lavoro insieme

Elisabetta ha aperto il suo studio legale (in via Massimo D’Azeglio, 11), specializzato in diritto civile, con particolare riferimento alle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Segue sia clienti che debitori che creditori, sempre con grande attenzione e sensibilità verso le loro esigenze. La sua passione per questo lavoro nasce dalla consapevolezza di poter aiutare concretamente delle persone che hanno delle difficoltà, dalle sanzioni amministrative pesanti all’immobile che viene tolto al debitore per non essere riuscito a pagare il mutuo, magari per problemi di salute.

Per Elisabetta, il lavoro di avvocato è molto più di una semplice professione. È un modo per mettersi in gioco e per aiutare gli altri, dando loro la possibilità di difendersi e di far valere i propri diritti. È un lavoro interessante ed appagante anche sotto il profilo umano, che richiede costante aggiornamento e formazione.

La determinazione dei giovani

La giovane avvocato ha dimostrato di saper affrontare con serietà e dedizione ogni sfida professionale, senza mai perdere di vista il suo obiettivo principale: quello di mettere al servizio degli altri le sue competenze e la sua esperienza. Nonostante le difficoltà e le sfide incontrate lungo il suo percorso, Elisabetta ha sempre trovato la forza di andare avanti, con determinazione e passione.

La sua storia è un esempio per tutti i giovani che vogliono intraprendere una carriera professionale e che, come lei, vogliono mettersi in gioco e dare il meglio di sé stessi. La strada per raggiungere il successo non è mai facile, ma con impegno e determinazione è possibile superare ogni ostacolo e raggiungere i propri obiettivi. Elisabetta Cilia ne è la dimostrazione concreta, un modello di perseveranza da cui prendere spunto.