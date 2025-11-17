In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Giovani promesse in campo: il Tennis Club Scicli festeggia il successo di Edoardo Tasca
17 Nov 2025 11:35
Un intenso fine settimana per gli atleti dell’Associazione sportiva Tennis Club di Scicli impegnati in fronti diversi. A Patti il giovane Edoardo Tasca ha vinto il Master regionale di terza categoria. Un risultato che è frutto di impegno costante del giovane Edoardo e del maestro Roberto Tasca. “Un ottimo risultato, quello di Edoardo Tasca – viene scritto nella pagina fb del sodalizio sportivo del presidente Daniele Occhipinti – è un risultato frutto di dedizione e sacrifici”. Sull’altro fronte le squadre del T.C. Scicli sono state eliminate dalla Coppa Sicilia, ultimo torneo agonistico per questo 2025, dove hanno partecipato nei gironi 5 e 2 con le squadre “A” e “B”. La “scuola” di tennis continua a scrivere piacevoli pagine di sport. La sua trentennale presenza in città rappresenta un forte appeal per la collettività sciclitana e per crescere giovani leve che hanno raccolto risultati non indifferenti.
© Riproduzione riservata