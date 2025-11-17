Giovani promesse in campo: il Tennis Club Scicli festeggia il successo di Edoardo Tasca

Un intenso fine settimana per gli atleti dell’Associazione sportiva Tennis Club di Scicli impegnati in fronti diversi. A Patti il giovane Edoardo Tasca ha vinto il Master regionale di terza categoria. Un risultato che è frutto di impegno costante del giovane Edoardo e del maestro Roberto Tasca. “Un ottimo risultato, quello di Edoardo Tasca – viene scritto nella pagina fb del sodalizio sportivo del presidente Daniele Occhipinti – è un risultato frutto di dedizione e sacrifici”. Sull’altro fronte le squadre del T.C. Scicli sono state eliminate dalla Coppa Sicilia, ultimo torneo agonistico per questo 2025, dove hanno partecipato nei gironi 5 e 2 con le squadre “A” e “B”. La “scuola” di tennis continua a scrivere piacevoli pagine di sport. La sua trentennale presenza in città rappresenta un forte appeal per la collettività sciclitana e per crescere giovani leve che hanno raccolto risultati non indifferenti.





© Riproduzione riservata