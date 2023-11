Giovani e sostenibilità. Dalla Regione due milioni di euro per progetti di inclusione sociale e contrasto del disagio

Incontro territoriale il prossimo 10 novembre, ore 18, a Modica, nella sede della Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” promosso dall’assessorato alle politiche sociali ed educative e dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Modica. Ente locale che è stato destinatario di un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito della linea intervento “Giovani e sostenibilità” Fondo per le Politiche Giovanili” Anno 2022.

Attesa la presentazione della linea di intervento nell’ambito dei lavori.

“Il fine è quello di presentare la linea finanziata e l’avvio di progetti che hanno delle precise finalità – spiegano gli assessori Chiara Facello e Samuele Cannizzaro – due in particolare: quello di favorire l’inclusione sociale e scolastica dei giovani e contrastare il disagio giovanile promuovendo le conoscenze del territorio di contesto negli aspetti socio-ambientali e tecnologico antropologico e quello di favorire percorsi educativi di crescita e consapevolezza dei giovani mediante buone pratiche che promuovano l’acquisizione di competenze in ambito artistico e sportivo, valorizzando anche gli spazi cittadini destinati all’aggregazione giovanile”.

Chi sono i soggetti che potranno partecipare con propri progetti. Potranno arrivare da ogni parte dell’isola.

Sono tutte quelle associazioni giovanili senza fini di lucro costituite da almeno 36 mesi alla data 19 ottobre 2023 con sede legale ed operativa in Sicilia composte per oltre il 50 per cento dei soci da giovani sotto i 36 anni non compiuti, come desumibile dal libro dei soci, e con organi direttivi composti per oltre il 50 per cento da giovani sotto i 36 anni non compiuti.