Giovane donna ferita con un coltello nella notte a Comiso

Una donna di 21 anni è stata ferita la notte scorsa a Comiso. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Vittoria dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia. Ha riportato una ferita all’addome, causata da un coltello o da un’arma da taglio, per fortuna non grave. Stamattina la donna ha già lasciato l’ospedale.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Comiso. Gli investigatori stanno cercando di delineare le modalità dell’accaduto, sulla base dei dati forniti cercando di capire chi si trovava sul luogo del ferimento. Una delle possibilità è che l’episodio si sia verificato nell’ambito di una lite.

