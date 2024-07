Denunciato straniero dopo accoltellamento di una donna a Comiso. Ecco i risvolti delle indagini

Denunciato il presunto responsabile dell’accoltellamento nei confronto di una giovane donna. Ieri sera a Comiso, in tarda serata, una giovane donna extracomunitaria è stata ferita con un’arma da taglio all’addome. La Polizia di Stato è intervenuta presso un’abitazione in centro dopo una segnalazione e ha trovato la donna ferita. La vittima, 21 anni, è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stata tenuta in osservazione nel reparto di chirurgia. Fortunatamente, la ferita non si è rivelata grave, e la donna ha potuto lasciare l’ospedale nella mattinata seguente.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Comiso con l’ausilio della Polizia Scientifica, ha portato all’individuazione di un giovane cittadino straniero nella mattinata di oggi. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate. Gli investigatori hanno appurato che l’aggressione è avvenuta nel corso di una lite per futili motivi, dopo la quale l’aggressore si è disfatto dell’arma, successivamente rinvenuta e sequestrata.

Il cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a un decreto di espulsione e trattenuto presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.).

