Giornata nazionale della Salute della Donna: l’Asp di Ragusa aderisce, visite ed esami gratis

Il 22 aprile si celebra la giornata nazionale della salute della donna, a cui aderisce anche l’Asp di Ragusa. Le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

ANCHE L’OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II ADERISCE ALL’INIZIATIVA



L’ospedale “Giovanni Paolo II” aderisce all’(H)Open Week offrendo vari servizi. Per tutta la durata dell’iniziativa, dal 17 al 22 aprile, sarà possibile prenotare un’ecografia ginecologica (dalle 9 alle 14) presso gli ambulatori di ginecologia. Inoltre, nelle giornate di lunedì 17 e giovedì 20 aprile, verranno effettuati, sempre su prenotazione, specifici esami: si tratta della colposcopia, un’indagine di secondo livello per l’individuazione precoce del tumore della cervice uterina; e della vulvoscopia, un test diagnostico per l’ispezione a più livelli dei genitali esterni femminili. Infine, da mercoledì 19 aprile, si potranno effettuare visite ginecologiche e numerose consulenze (uroginecologica, menopausa, infertilità, contraccezione e sessualità). Il calendario è consultabile sul sito di Fondazione Onda e dell’ASP di Ragusa. Per prenotazioni o maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0932-600639 o scrivere una mail all’indirizzo: ostetricia@asp.rg.it.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info e:

Consultare le schede degli ospedali premiati e i relativi servizi, utilizzando un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica

Pubblicare un commento sui servizi premiati in base all’esperienza personale

Conoscere le iniziative realizzate da Fondazione Onda in collaborazione con gli ospedali Bollini Rosa.