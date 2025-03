Giornata mondiale dell’acqua, Ragusa si salva dal razionamento. Questa domenica l’evento alla scoperta dei corsi d’acqua naturali

Mentre gran parte del Mezzogiorno lotta con la crisi idrica, Ragusa emerge come un’eccezione virtuosa. Secondo il report Istat “Le statistiche sull’acqua” (2020-2024), nel 2023 un terzo dei capoluoghi di provincia e città metropolitane del Sud Italia ha dovuto adottare misure di razionamento dell’acqua potabile, con riduzioni e sospensioni della fornitura. In Sicilia, la situazione è stata particolarmente critica: solo Enna, Siracusa e Ragusa sono riuscite a evitare questa emergenza.

Le cause della crisi idrica sono molteplici: infrastrutture obsolete, precipitazioni in calo (-60% in Sicilia tra settembre e dicembre 2023), temperature sempre più alte e una drastica riduzione delle riserve idriche negli invasi (-30% tra Sicilia e Sardegna). A pagarne il prezzo più alto sono state città come Agrigento, dove l’erogazione dell’acqua è stata sospesa o ridotta ogni giorno dell’anno, Messina, che ha subito restrizioni soprattutto in estate, e Trapani, dove la distribuzione è stata interrotta in modo programmato.

Le iniziative a Ragusa per la Giornata Mondiale dell’Acqua

In un momento in cui l’acqua è sempre più un bene prezioso e a rischio, diventa fondamentale tutelare i nostri corsi d’acqua e riscoprire le meraviglie naturali del territorio. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, Ragusa si prepara a celebrare con un evento speciale che unisce natura, scienza e sensibilizzazione ambientale.

Domenica 23 marzo 2025, Svimed, Cirs, Arpa e l’Ordine dei Geologi organizzano un trekking alle sorgenti Oro di Cava Misericordia, un luogo simbolo delle risorse idriche sotterranee della città. Durante l’escursione, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare le sorgenti, assistere ai prelievi di campioni d’acqua e osservare in tempo reale la misurazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua, grazie agli esperti di Arpa.

L’evento vuole essere un’occasione per riflettere sull’importanza delle falde acquifere, spesso dimenticate, e sull’esigenza di preservare il nostro ecosistema idrico. La giornata si concluderà con un ristoro offerto dall’organizzazione, un momento conviviale per condividere esperienze e approfondire il tema della gestione sostenibile dell’acqua.

“Ragusa è una delle poche città siciliane che non ha subito razionamenti, ma questo non significa che possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo proteggere le nostre risorse idriche e imparare a utilizzarle con consapevolezza”, afferma Giovanni Iacono, presidente di Svimed. “Con questa iniziativa vogliamo riportare l’attenzione sulle sorgenti e sulle falde acquifere, elementi fondamentali per il nostro territorio, e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una gestione sostenibile dell’acqua”.

In un mondo sempre più assetato, Ragusa dimostra che una gestione attenta delle risorse idriche può fare la differenza. Ma la sfida non è finita: proteggere l’acqua significa proteggere il nostro futuro.

Rosario Ruggeri, presidente del CIRS, sottolinea l’importanza della biodiversità e del patrimonio naturalistico di Cava Misericordia, un vero scrigno di vita che merita di essere conosciuto e protetto.

“Cava Misericordia è un ecosistema unico, un luogo dove l’acqua ha modellato il paesaggio e reso possibile la presenza di una straordinaria biodiversità. Qui troviamo specie vegetali e animali che dipendono strettamente dall’equilibrio idrico della zona. Proteggere l’acqua significa garantire la sopravvivenza di questi habitat preziosi, oltre che preservare una risorsa fondamentale per la vita umana”, afferma Ruggeri. foto cava misericordia tratta da Tripadvisor

