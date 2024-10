Giornata mondiale della pasta. Oggi si celebra in tutto il mondo il simbolo dell’Italia dove si producono 300 tipi di pasta

Piatto principe della dieta mediterranea, la pasta è una delle pietanze più diffuse in tutto il mondo. La giornata mondiale della pasta si celebra fin dal 1998 e con esse si vuole promuovere un prodotto genuino (ma anche economico) che può raggiungere tutte le tavole. Ed è attorno alle tavole che viene dato spazio alla convivialità ed al gusto. E’ stata la città di Napoli ad ospitare, alla fine degli anni Novanta, la prima Giornata Mondiale della Pasta con una festa interamente dedicata a sostenerne e svelarne le straordinarie caratteristiche.

L’evento è promosso da Unione Italiana Food ed IPO – International Pasta Organisation.

Un piatto di pasta rappresenta quanto di più buono può arrivare sulla tavola di milioni di persone in tutto il mondo. Nella sola Italia vengono prodotti oltre 300 tipologie di pasta, tra corta, lunga, rigata e fresca come tagliolini, tagliatelle, quadrucci e tortellini. In occasione del World Pasta Day che si tiene oggi, i pastai di Unione Italiana Food hanno simbolicamente donato alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo un quantitativo sufficiente ad assicurare 250.000 pasti caldi.

La pasta piatto principe in Italia che ha contagiato già a fine Ottocento anche l’America. Un piatto semplice da cucinare.

Secondo Unione Italiana Food, ci vogliono circa 15 minuti per preparare un piatto di pasta. E’ così che si “crea” uno dei piatti più amati al mondo. Amato anche perchè è un alimento completo, senza controindicazioni culturali o religiose, con costo accessibile e facile da conservare. Condividere un piatto di pasta è un piccolo attimo di felicità in un momento difficile ma anche in un momento di serenità in cui stare attorno alla tavola riunisce famiglie ed amici.

