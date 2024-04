Giornata della Terra: volontari rimuovono 4000 kg di rifiuti alla Diga Santa Rosalia. Grazie

Una giornata per l’ambiente. Nella cornice suggestiva della Diga Santa Rosalia di Ragusa, ieri si è svolta una significativa iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale, promossa dal gruppo RagusAttiva in collaborazione con Plasticfreeonlus e numerose altre associazioni del territorio.

L’evento, inserito nell’ambito delle celebrazioni nazionali per la Giornata mondiale della Terra, ha visto la partecipazione attiva dei cittadini volontari, uniti nell’importante compito di ripulire e preservare un luogo tanto prezioso quanto fragile.

La Diga Santa Rosalia, oltre ad essere un’importante risorsa idrica per la zona, rappresenta anche un habitat naturale per molte specie animali e vegetali. Purtroppo, negli ultimi tempi, il sito ha subito un crescente degrado a causa dell’accumulo di rifiuti, soprattutto plastica, che hanno compromesso la sua bellezza e la sua salute.

I volontari, rispondendo all’appello di Plasticfreeonlus e di altri organismi e associazioni, come ad esempio RagusAttiva, si sono impegnati con determinazione a ripulire le sponde del lago, rimuovendo sacchetti, bottiglie e altri rifiuti vari. Un gesto concreto di impegno civico e di amore per l’ambiente, che ha contribuito a restituire un po’ di dignità e pulizia a questo prezioso angolo di natura.

Ma l’obiettivo dell’iniziativa non si è limitato alla semplice pulizia del luogo. È stata anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità locale sul tema dell’inquinamento plastico e sulla necessità di adottare comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente. Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la divulgazione di informazioni sulle conseguenze dell’inquinamento plastico, si è cercato di promuovere una maggiore consapevolezza e un cambiamento di mentalità.

L’impegno dei volontari è stato fondamentale per il successo dell’evento, dimostrando che quando la comunità si unisce e si mobilita per una causa comune, è possibile realizzare grandi risultati. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa importante iniziativa a difesa dell’ambiente.

Le iniziative in Sicilia

Un’onda blu di oltre 10mila volontari che con tenacia e determinazione, sfidando le avversità del meteo, ha dedicato un weekend alla Terra in occasione della 54esima ricorrenza dell’Earth Day indetto dalle Nazioni Unite e quest’anno dedicato alla tematica “Planet vs Plastics”. L’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è entrata in azione in ben 288 appuntamenti di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale a cui si sono aggiunte, per la prima volta, sei iniziative all’estero. Grazie all’impegno dei volontari sono stati rimossi complessivamente 121.534 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente, ridando vita e splendore a spiagge, parchi, giardini, rive dei fiumi e tante altre aree pubbliche.

Anche la Sicilia è stata protagonista con 18 iniziative sul territorio regionale che hanno visto la partecipazione di 1.140 volontari, i quali hanno rimosso dall’ambiente ben 16.575 chili di plastica e rifiuti.

“Ringraziamo i cittadini che si sono uniti a noi in questo weekend dedicato alla Terra – dichiara Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free – Vedere tanta gente assieme nel segno dell’amore concreto per la Natura regala gioia e speranza per un futuro sempre più sostenibile e libero dall’eccesso di materiali plastici, che inquinano i nostri ambienti di vita. L’entusiasmo, soprattutto dei più giovani, ci permette di continuare con sempre più determinazione ad impegnarci nella nostra azione di sensibilizzazione che non si ferma e prosegue, ogni settimana, nelle piazze e nelle scuole”.

Nel resto d’Italia

L’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in occasione della Giornata della Terra (Earth Day) è entrata in azione in 288 appuntamenti di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale, a cui si sono aggiunte, per la prima volta, sei iniziative all’estero. Grazie all’impegno di oltre 10.000 volontari, sono stati rimossi complessivamente 121.534 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente, ridando vita e splendore a spiagge, parchi, giardini, rive dei fiumi e tante altre aree pubbliche.

“L’inquinamento di plastica pervade il Pianeta e i nostri corpi con nano e microplastiche che sono penetrate nel nostro organismo – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Questa Giornata Mondiale della Terra è dedicata dalle Nazioni Unite proprio a contrastare l’abuso dei materiali plastici nella vita quotidiana, chiedendone la riduzione del 60 per cento entro il 2040. Un tema sempre più sentito dai cittadini italiani che hanno risposto in massa alle nostre iniziative di pulizia ambientale ma soprattutto di sensibilizzazione sull’impatto che gesti banali a cui spesso non si dà peso hanno poi nel tempo sulla salute del Pianeta, mettendo a rischio la nostra stessa sopravvivenza sulla Terra”. Raccolte record si sono registrate a Cuneo con 8.200 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente e Napoli con ben 185 volontari coinvolti. E poi ancora Torino (5.000 kg), Ragusa (4.000 kg con 163 volontari), Bologna (3.340 kg), Castelvetrano (Trapani – 3.000 kg).

© Riproduzione riservata