Giornata contro la violenza sulle donne: sul tatami di Ragusa tecniche, psicologia e campioni internazionali

Protagonista con i suoi Maestri ma anche con i suoi atleti, quelli già cresciuti e detentori di successi e quelli che stanno crescendo alla corte di quell’esperto tecnico quale è Maurizio Pelligra sui tatami italiani, nazionali e mondiali da quarant’anni. Il seminario di difesa personale femminile, è stato organizzato dalla società iblea Kasia Fitness in occasione della Giornata internazionale sulla violenza alle donne. Presenti anche i campioni Savita Russo e Vincenzo Pelligra, in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria. Comunicazione e tecnica alla base dell’intenso pomeriggio in una sinergia vincente tra l’esperienza tecnica della Koizumi Judo Scicli e la competenza professionale di Rosalba Capaccio, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza. “Proprio quest’ultima ha aperto i lavori focalizzandosi sugli aspetti psicologici e preventivi: riconoscere i campanelli d’allarme, gestire lo stress in situazioni critiche e individuare le strategie migliori per chiedere aiuto tempestivamente. Ha spiegato tutto questo davanti ad un uditorio attento” – racconta Renato Iurato presente all’incontro con la sua fedele macchina fotografica tramite la quale sta immortalando negli ultimi tempi il cammino sportivo della Koizumi. Sui tatami poi l’esperienza degli atleti e dei Maestri della società sciclitana di judo. Sotto la guida del Maestro Maurizio Pelligra e del tecnico Sandro Carnemolla, le partecipanti hanno potuto osservare e provare tecniche di autodifesa basate sulla gestione della distanza e sulla reattività. Anche grazie alle testimonianze ed alle prove tecniche di Savita Russo e Vincenzo Pelligra, i presenti si sono potuti avvicinare ad uno sport che coniuga crescita mentale e fisica. Dal seminario, svoltosi nella sede di Kasia Fitness in via Giulio Pastore a Ragusa, è venuta fuori l’esigenza di iniziative che possano unire sport ed impegno sociale, fornendo alle donne non solo solidarietà, ma mezzi efficaci per tutelare la propria incolumità nella vita di tutti i giorni.

Le foto sono di Renato Iurato.

