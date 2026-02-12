Gioco d’azzardo tra i giovani nel Ragusano: Carabinieri sanzionano esercenti e dipendenti

Minori che giocavano nei centri scommesse: per i titolari, pesanti sanzioni amministrative e denunce. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato i controlli nei centri scommesse della provincia, nell’ambito di una campagna nazionale dell’Arma finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle scommesse sportive illegali.

Nei controlli, che hanno visto l’impiego di circa quaranta militari coordinati con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state rilevate numerose irregolarità. In oltre settanta verifiche effettuate sul territorio ibleo, alcuni giovani sono stati sorpresi all’interno dei centri a effettuare giocate, nonostante la legge vieti loro sia l’accesso che il gioco.

Per gli esercenti coinvolti sono scattate pesanti sanzioni amministrative, con il rischio concreto di sospensione della licenza sia per i titolari sia per i dipendenti responsabili di aver accettato le giocate illegali. In due casi, le violazioni più gravi relative alla delega dei licenziatari hanno portato al deferimento in stato di libertà dei titolari e all’ulteriore applicazione di sanzioni pecuniarie.

