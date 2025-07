“Gina non ci casca!”. La Polizia di Stato in campo contro le truffe agli anziani con uno spot

Si chiude la porta… e si apre la consapevolezza. Con uno slogan diretto e un volto noto, la Polizia di Stato lancia la nuova campagna nazionale contro le truffe agli anziani. Un’iniziativa che unisce spot televisivi, contenuti social e un messaggio chiaro: “Non siete soli, denunciate!”.

Protagonista dello spot è Gina, anziana determinata che non si lascia ingannare dai truffatori. Né il finto corriere, né il sedicente amico del nipote riescono a raggirarla: chiude la porta in faccia a entrambi e chiama subito il 113. La truffa viene sventata, il colpevole arrestato.

Nel finale, l’appello della giornalista Myrta Merlino, testimonial della campagna: “Non cadete nell’inganno. In caso di dubbio, chiamate la Polizia di Stato”.

Due truffe, un solo obiettivo: colpire i più fragili

Lo spot racconta due tra i raggiri più diffusi: il finto corriere, che pretende denaro in cambio di un pacco inesistente. Il falso incidente, con un truffatore che si finge amico di un familiare coinvolto in un’emergenza, chiedendo soldi per “salvarlo”.

Dietro scenari apparentemente credibili, si nascondono frodi ben orchestrate che fanno leva su paura, urgenza e fiducia. La Polizia di Stato ribadisce: mai aprire la porta a sconosciuti, mai consegnare denaro senza verifiche, e soprattutto, mai restare in silenzio.

Una rete di protezione attiva

La campagna è rivolta non solo agli anziani, ma anche a familiari, vicini di casa, operatori sanitari e commercianti. Il messaggio è semplice: la prevenzione è una responsabilità collettiva.

«La truffa agli anziani – si legge nella nota ufficiale – è un crimine vigliacco che colpisce la parte più fragile della nostra comunità. Solo attraverso una rete attenta, empatica e informata possiamo prevenirlo».

Più vicini agli anziani, più lontani dai truffatori

La Polizia di Stato invita tutti a: parlare apertamente del rischio truffe con i propri cari. Segnalare subito qualsiasi episodio sospetto. Chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine, anche in caso di semplice dubbio.

«La sicurezza nasce dall’informazione – spiegano dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza –. Sapere cosa fare in quei pochi istanti può fare la differenza tra una truffa subita e una evitata».

“Gina non ci casca”: uno spot, mille porte chiuse ai truffatori

Con linguaggio semplice e impatto visivo, la campagna della Polizia di Stato è già virale sui social. Lo spot trasmette un messaggio potente: chi è informato non si fa ingannare, e ogni anziano può diventare protagonista della propria sicurezza.

Per vedere lo spot e consultare i consigli utili: www.poliziadistato.it

