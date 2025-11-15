Giarratana Volley: uomini a caccia del tris, le ragazze puntano ai primi punti

La stagione dell’Asd Giarratana Volley entra nel vivo con una domenica di fuoco per entrambe le formazioni rossoblù impegnate nel campionato di Serie C. Gli uomini di coach Gianluca Giacchi, reduci da due vittorie consecutive, faranno visita alla Giavì Sun Eco Power Pedara domani alle 16.30, mentre il gruppo femminile guidato da coach Saro Corallo tornerà davanti al proprio pubblico per sfidare la temibile Juvenilia Catania alle 17, nella palestra comunale di Giarratana.

Maschile: Giarratana a punteggio pieno, ma Giacchi frena gli entusiasmi

Il Giarratana maschile vola sulle ali dell’entusiasmo: due gare, due vittorie e primo segmento di stagione da incorniciare. Situazione opposta per la formazione etnea, ancora ferma a quota zero. Un gap che, però, non deve trarre in inganno.

Coach Gianluca Giacchi predica prudenza: “Non ci fidiamo del fanalino di coda. Sono partite che si rischia di prendere sottogamba e di fare il patatrac. Rispetto massimo per i nostri avversari, giovani e talentuosi, e da affrontare come se fossero primi in classifica”.

Assenza pesante in casa rossoblù: mancherà il libero Francesco Martorino, ai box per infortunio.

Femminile: Giarratana al completo contro una Juvenilia in forma

Alle 17 toccherà al team femminile, deciso a inseguire i primi punti stagionali dopo due stop consecutivi. Di fronte ci sarà la Juvenilia Catania, squadra partita a razzo e stabilmente nelle zone alte della graduatoria.

La buona notizia arriva dall’infermeria: coach Saro Corallo potrà contare sull’organico al completo, compresa l’opposta Denise Dell’Albani, recuperata. “La Juvenilia è una squadra di livello – afferma Corallo – ma ci siamo preparati al meglio. Serve una prestazione all’altezza: dobbiamo muovere la classifica”.

Il presidente Salvatore Pagano già chiama a raccolta i tifosi: “Il pubblico può essere il nostro settimo atleta. Ci aspettiamo una grande atmosfera per spingere le ragazze verso una bella partita”.

