Giarratana Volley, un weekend di sfide decisive: le rossoblù tornano in casa, la Serie C maschile vola a Giarre

Un fine settimana ad alta intensità attende Giarratana, che si prepara a vivere due appuntamenti cruciali per il cammino sportivo dell’Asd Giarratana Volley. L’entusiasmo delle ultime settimane, alimentato da prestazioni convincenti e risultati importanti, fa da cornice a un doppio impegno che potrebbe incidere in modo significativo sulla stagione di entrambe le formazioni.

Sabato alle 17, nella palestra comunale, la squadra femminile scenderà nuovamente in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Ciclope Volley Bronte. Le rossoblù arrivano da una straordinaria vittoria nel derby con Vittoria, una rimonta spettacolare che le ha viste ribaltare uno 0-2 iniziale fino a imporsi al tiebreak. Un successo che ha confermato il carattere del gruppo e la capacità di reagire nei momenti più complessi. Nonostante qualche problema di organico, coach Saro Corallo ha trovato soluzioni efficaci e mantiene alta la concentrazione in vista di una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare alla portata. L’allenatore, però, smorza ogni entusiasmo e ricorda come la classifica possa risultare ingannevole, sottolineando l’importanza di affrontare Bronte con determinazione e senza commettere errori, soprattutto davanti ai propri sostenitori.

Domenica sarà invece il turno della squadra maschile, impegnata in trasferta contro i Siciliani Giarre New Image per la sesta giornata del campionato di Serie C. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30 per un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che condividono la vetta a quota dodici punti. Giarratana, pur avendo disputato una gara in meno, è ancora imbattuta, mentre Giarre arriva all’appuntamento forte di quattro vittorie in cinque incontri. Un equilibrio che rende il confronto particolarmente affascinante e che, in caso di successo, permetterebbe alla formazione guidata da Gianluca Giacchi di consolidare la propria posizione tra le protagoniste del campionato. Lo stesso tecnico parla di una “partita perfetta” come unica strada per proseguire il percorso di crescita della squadra, un concetto condiviso anche dal presidente Salvatore Pagano, che esprime fiducia nella capacità del gruppo di offrire un’altra prestazione di alto livello.

Il clima che si respira in casa Giarratana è quello delle grandi occasioni. Tra entusiasmo, ambizione e spirito di sacrificio, giocatrici e giocatori affronteranno un weekend che promette emozioni, conferme e risposte importanti.

