Giarratana Volley maschile in trasferta a Messina: fiducia ritrovata e voglia di continuità

Il Giarratana Volley maschile si prepara alla sfida di domani con rinnovata consapevolezza e un obiettivo chiaro: dare continuità ai risultati. La vittoria casalinga dello scorso weekend, conquistata contro il fanalino di coda, ha restituito entusiasmo all’ambiente rossoblù e rafforzato la convinzione di poter competere stabilmente nella parte alta della classifica.

Il lavoro settimanale ha rimesso ordine e intensità nel gruppo, due aspetti che il tecnico Gianluca Giacchi considera fondamentali per affrontare una trasferta tutt’altro che agevole. Domani, infatti, il Giarratana sarà impegnato sul campo del Team Volley Messina, avversario noto per l’aggressività tra le mura amiche.

Giacchi: «Servono equilibrio e maturità»

Pur soddisfatto della prestazione offerta nell’ultimo turno, coach Giacchi predica equilibrio:

«La squadra ha interpretato bene la gara, con lucidità nei momenti chiave e una buona gestione del ritmo. Ma non possiamo permetterci cali di attenzione: la sfida di domani sarà completamente diversa».

Il tecnico insiste sulla necessità di imporre il proprio gioco fin dai primi scambi, mantenendo alta la concentrazione e consolidando quell’identità che si sta costruendo settimana dopo settimana. La continuità, secondo l’allenatore, rappresenta il vero salto di qualità per ambire con decisione alle zone nobili della graduatoria.

Trasferta insidiosa contro il Team Volley Messina

Giocare a Messina non è mai semplice. Il Team Volley Messina, davanti al proprio pubblico, sa alzare ritmo e pressione, trasformando ogni partita interna in una battaglia sportiva intensa. Per questo il Giarratana dovrà replicare la compattezza vista nell’ultimo successo, facendo leva su solidità difensiva e concretezza nei momenti decisivi.

La sfida rappresenta un banco di prova importante: una vittoria consoliderebbe le ambizioni del gruppo e confermerebbe il percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane.

Femminile, gara rinviata: si attende la nuova data

Sul fronte femminile, invece, cambia il calendario. La trasferta dell’1 marzo a Bronte non si disputerà a causa dell’indisponibilità dell’impianto etneo, già occupato per un’altra manifestazione. L’incontro sarà recuperato nel corso della prossima settimana, in una data che verrà ufficializzata dalla federazione.

A fare il punto è il presidente Salvatore Pagano, che invita a mantenere equilibrio e realismo:

«Il gruppo maschile sta dimostrando carattere e grande senso di responsabilità. La vittoria di sabato scorso ha dato morale, ma ogni partita nasconde insidie e nulla è scontato».

Sul rinvio della gara femminile, il numero uno rossoblù sottolinea lo spirito collaborativo tra le società:

«Dispiace per il cambio di programma, ma comprendiamo le esigenze della società ospitante. L’importante è garantire alle nostre atlete le condizioni migliori per scendere in campo».

© Riproduzione riservata