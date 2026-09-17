Giarratana Volley, comincia l’avventura in Serie B: esordio il 24 ottobre contro Gibellina

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Per il Giarratana Volley è iniziata una stagione destinata a entrare nella storia della società. Da poco più di una settimana la squadra ha ripreso la preparazione in vista del debutto nel campionato di Serie B maschile, categoria che rappresenta un traguardo importante per il club e per l’intera comunità.

Il gruppo è stato rinnovato e affidato alla guida di Emanuele Campo e Antonio Pappalardo, entrambi con il ruolo di primo allenatore. L’obiettivo dichiarato è chiaro: affrontare il primo anno nella nuova categoria con equilibrio, provando innanzitutto a conquistare la salvezza e a consolidare il progetto nel tempo.

Il roster mescola giovani e giocatori con maggiore esperienza. Tra i nuovi arrivi ci sono Mario Sportelli, schiacciatore pugliese indicato come uno dei punti di riferimento del progetto tecnico, Orazio Gintoli, Andrea Fusco, l’ucraino Arsenii Donets, Niccolò Facchini e Tommaso Artioli.

Il presidente Salvatore Pagano parla di una squadra costruita con attenzione e di un gruppo che sta lavorando con entusiasmo: «Siamo consapevoli delle difficoltà della categoria, ma affrontiamo questa stagione con umiltà e determinazione». Il primo obiettivo resta la permanenza in Serie B, con l’idea di crescere passo dopo passo e dare continuità a un progetto che, nelle intenzioni della società, vuole rappresentare sempre più un punto di riferimento per Giarratana.

Il campionato prenderà il via nel weekend del 17 e 18 ottobre, ma il Giarratana osserverà subito un turno di riposo. L’esordio ufficiale è quindi fissato per sabato 24 ottobre, in casa, contro il Gibellina.

Sarà quello il primo vero banco di prova per una squadra che si affaccia per la prima volta alla Serie B e che potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa. Per Giarratana, più che una semplice partita, sarà l’inizio di una nuova pagina sportiva.

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