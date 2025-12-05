L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Giarratana Volley a caccia di riscatto: domani sfida al Paternò per ripartire in Serie C
05 Dic 2025 09:02
Il Giarratana Volley è pronto a tornare in campo. Domani, sabato 6 dicembre, la formazione allenata da Gianluca Giacchi affronterà in casa il Paternò in una gara che vale 3 punti fondamentali per restare nelle zone alte della classifica del campionato maschile di Serie C.
I rossoblù, reduci dal passo falso di domenica scorsa contro il Giarre, vogliono lasciarsi alle spalle la prima sconfitta stagionale e riprendere il cammino positivo che li ha portati finora a quota 12 punti in cinque gare.
La sfida avrà luogo nella consueta e calorosa cornice della palestra comunale di Giarratana, con fischio d’inizio alle 19:00.
Un match insidioso nonostante la classifica
Sulla carta la gara sembrerebbe agevole: il Paternò occupa le ultime posizioni della graduatoria con appena 2 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Ma coach Giacchi mantiene alta l’attenzione:
“C’è tutto il rischio di prendere sottogamba incontri come questo. Ed è proprio ciò che dobbiamo evitare. Abbiamo grande voglia di rifarci e faremo di tutto per conquistare i tre punti davanti al nostro pubblico”.
L’obiettivo è chiaro: reagire subito, ritrovare fiducia e confermare le ambizioni di alta classifica del gruppo.
Il presidente Pagano: “Vogliamo continuare a macinare punti”
Il presidente Salvatore Pagano guarda alla classifica con fiducia ma senza abbassare la guardia:
“Siamo a tre lunghezze dalla prima, il Giarre, che però ha disputato una partita in più. Lo smacco di domenica scorsa brucia ancora. In seconda posizione c’è il Gela con due punti più di noi, ma con le stesse gare. Dobbiamo ripartire con il nostro ruolino di marcia”.
Una vittoria, dunque, potrebbe rilanciare le ambizioni iblee e accorciare ulteriormente la corsa al vertice.
Serie D femminile: turno di riposo
Weekend di pausa, invece, per la formazione femminile impegnata nel campionato di Serie D. L’Asd Giarratana Volley tornerà in campo sabato 13 dicembre, quando affronterà il Gela in trasferta, in un match già decisivo in ottica classifica.
