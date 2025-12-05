Giarratana Volley a caccia di riscatto: domani sfida al Paternò per ripartire in Serie C

Il Giarratana Volley è pronto a tornare in campo. Domani, sabato 6 dicembre, la formazione allenata da Gianluca Giacchi affronterà in casa il Paternò in una gara che vale 3 punti fondamentali per restare nelle zone alte della classifica del campionato maschile di Serie C.

I rossoblù, reduci dal passo falso di domenica scorsa contro il Giarre, vogliono lasciarsi alle spalle la prima sconfitta stagionale e riprendere il cammino positivo che li ha portati finora a quota 12 punti in cinque gare.

La sfida avrà luogo nella consueta e calorosa cornice della palestra comunale di Giarratana, con fischio d’inizio alle 19:00.

Sulla carta la gara sembrerebbe agevole: il Paternò occupa le ultime posizioni della graduatoria con appena 2 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Ma coach Giacchi mantiene alta l’attenzione:

“C’è tutto il rischio di prendere sottogamba incontri come questo. Ed è proprio ciò che dobbiamo evitare. Abbiamo grande voglia di rifarci e faremo di tutto per conquistare i tre punti davanti al nostro pubblico”.