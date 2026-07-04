Giarratana torna nel Medioevo: il 17 e 18 luglio la magia del MeMuFest trasforma il borgo degli Iblei

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Per due giorni il tempo si fermerà e Giarratana tornerà a vivere il fascino del Medioevo. Il 17 e il 18 luglio la “Perla degli Iblei” ospiterà la IX edizione del MeMuFest, la manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio, capace di richiamare visitatori da tutta la Sicilia.

Promosso dall’associazione Tamburi di Giarratana, il festival trasformerà la parte più alta del paese, la suggestiva zona di “U cuozzu”, e le vie del centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove storia, spettacolo e tradizioni popolari si fonderanno in un’esperienza immersiva.

Appena il sole inizierà a calare sulle antiche pietre degli Iblei, il borgo cambierà volto. Dame e cavalieri, musici, sbandieratori, tamburini e artisti di strada accompagneranno il pubblico lungo un percorso che riporterà indietro nei secoli, tra scenografie medievali, antichi mestieri e atmosfere dal fascino senza tempo.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dagli spettacoli serali, quando il fuoco diventerà il protagonista assoluto. Fiamme danzanti, giocolieri, performer e artisti daranno vita a esibizioni spettacolari che illumineranno la notte, regalando emozioni a grandi e bambini.

Accanto agli spettacoli non mancheranno i mercatini medievali, le botteghe artigiane, i teatranti itineranti e le musiche antiche, mentre le taverne offriranno ai visitatori sapori autentici e ricette della tradizione locale, trasformando il MeMuFest in un viaggio che coinvolge tutti i sensi.

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