Gianna Fratta a Modica: la bacchetta d’oro della musica italiana chiude la stagione del Teatro Garibaldi

Sarà un finale di stagione in grande stile quello in programma domenica 25 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, con un evento sinfonico che si preannuncia memorabile. Sul palco, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, una delle eccellenze musicali della Sicilia, sarà diretta dalla bacchetta energica e raffinata di Gianna Fratta, prima donna italiana a dirigere nei teatri d’opera più prestigiosi del mondo. Accanto a lei, come solista, il giovanissimo Nicolò Cafaro, enfant prodige del pianoforte e orgoglio musicale della nuova generazione italiana.

Il programma è un omaggio alla bellezza e all’intensità del repertorio romantico. Si parte con la Sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 di Beethoven, in cui si percepisce già la forza rivoluzionaria del compositore tedesco, ancora legato a Mozart ma pronto a rompere ogni schema. Ma il cuore pulsante della serata sarà il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra in Mi minore op.11 di Fryderyk Chopin, un vero e proprio gioiello di lirismo e virtuosismo che promette emozioni a non finire.

Per Nicolò Cafaro, classe 2001, già vincitore di concorsi internazionali e applaudito nei teatri di tutta Europa, sarà un ritorno nella sua terra, con una performance che si annuncia coinvolgente, capace di coniugare tecnica impeccabile e intensità emotiva.

“La musica classica non è un linguaggio del passato, ma una forza viva, potente, capace di parlare all’anima – ha dichiarato Gianna Fratta – Portare questo repertorio a Modica, in un teatro meraviglioso come il Garibaldi, è un privilegio e una gioia.”

Con questo concerto, il Teatro Garibaldi chiude una stagione ricca di successi, confermandosi punto di riferimento culturale non solo per Modica, ma per l’intera provincia.

L’appuntamento è per domenica 25 maggio alle ore 20.30. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

© Riproduzione riservata