A Marina di Ragusa torna “GAS in Piazza” tra sapori, artigianato e consumo consapevole

La piazza torna a vivere come luogo di incontro, dialogo e comunità. Sabato 28 marzo, dalle 10 alle 14, Piazza Duca degli Abruzzi ospiterà un nuovo appuntamento con “GAS in Piazza”, l’iniziativa promossa dal Gas Mazzarelli che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi sceglie un consumo più consapevole e sostenibile.

Non si tratta soltanto di un mercato, ma di uno spazio dove rallentare e riscoprire il valore delle cose semplici: il cibo, la terra e le relazioni. Tra i banchi allestiti di fronte al mare, cittadini e visitatori potranno incontrare produttori e artigiani locali che hanno scelto di lavorare nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Un mercato che racconta storie di terra e tradizione

Passeggiando tra gli stand sarà possibile scoprire molto più di semplici prodotti. Ogni banco rappresenta una storia fatta di lavoro, passione e ritorno alle origini.

I visitatori troveranno frutta e verdura di stagione, pane artigianale, dolci tradizionali, vino e olio prodotti nel territorio, ma anche miele, farine di grani antichi e pasta lavorata secondo metodi tradizionali. Non mancheranno biscotti, creme alla mandorla, fermentati e prodotti naturali dedicati alla cura del corpo.

Accanto ai sapori della terra ci sarà spazio anche per la creatività degli artigiani locali, con gioielli, giochi per bambini, decorazioni e capi unici realizzati a mano. Ogni oggetto racconta un’idea, un percorso e un modo diverso di produrre.

Il progetto del Gas Mazzarelli e il consumo consapevole

Negli anni l’esperienza del Gas Mazzarelli è cresciuta coinvolgendo sempre più produttori locali e cittadini interessati a un modello di consumo più etico e sostenibile.

Secondo Cecilia Tumino, l’iniziativa dimostra come piccoli cambiamenti possano generare trasformazioni importanti.

Il gruppo, spiega, continua a rafforzarsi grazie all’ingresso di nuovi produttori virtuosi. Un segnale concreto di come scelte nate dal basso possano trasformarsi in pratiche sociali capaci di incidere sul territorio e sul modo di consumare.

Nel 2022 il Gas Mazzarelli ha promosso anche un convegno dedicato al tema del cambiamento possibile, organizzato insieme alla Università degli Studi di Palermo, nel quale si è discusso di consumo consapevole e “food democracy”.

© Riproduzione riservata