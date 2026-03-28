Sicilia Express 2026: da Torino a Siracusa e Palermo in treno

I biglietti per il Sicilia Express di Pasqua 2026 sono disponibili da oggi, sabato 28 marzo. Il treno, frutto della collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) e l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, collegherà il Nord Italia con la Sicilia, garantendo un viaggio comodo e panoramico attraverso città e borghi storici.

La partenza è prevista per martedì 2 aprile da Torino Porta Nuova alle 11:50, con fermate intermedie di sola salita a Milano Lambrate, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Roma Tiburtina e Salerno. Dopo l’attraversamento dello Stretto di Messina, il convoglio si dividerà in due sezioni: una diretta a Siracusa, l’altra a Palermo, toccando tutte le principali località turistiche siciliane, tra cui Taormina, Catania, Cefalù e Bagheria.

I posti disponibili includono cuccette e comodi posti a sedere, con tariffe a partire da 29,90 euro da Torino a Palermo o Siracusa e da 24,90 euro da Salerno. Il viaggio di ritorno è programmato per martedì 7 aprile, con fermate intermedie in Sicilia e lungo la penisola fino a Torino. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliato consultare il portale di FS Treni Turistici Italiani.

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