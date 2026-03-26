A Tutto Volume torna a Ragusa: tra gli ospiti Stefania Auci, Dario Bressanini e Serena Dandini

Dall’11 al 14 giugno 2026 torna a Ragusa A Tutto Volume – Libri in festa, il festival letterario promosso dall’Associazione Culturale La Girandola che quest’anno raggiunge la sua diciassettesima edizione.

Nel corso degli anni la manifestazione si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del Sud Italia, trasformando il centro storico della città in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla lettura e al confronto. Piazze, cortili, giardini, chiese, teatri e palazzi diventano luoghi di dialogo tra autori, giornalisti, scienziati, filosofi ed economisti.

Il festival continua a crescere mantenendo la sua missione originaria: portare i libri nel cuore della vita cittadina e creare occasioni autentiche di incontro tra pubblico e protagonisti del mondo culturale.

Un festival che racconta il presente attraverso i libri

L’ideatore e direttore organizzativo Alessandro Di Salvo guida ancora una volta la manifestazione insieme a un team di curatori composto da Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia e Paolo Verri.

Il programma del festival si distingue da sempre per la capacità di intrecciare discipline e linguaggi diversi: narrativa ed economia, scienza e cronaca, storia e cucina, sport e poesia convivono in un unico grande racconto culturale pensato per pubblici differenti.

Questa contaminazione di saperi rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili di A Tutto Volume, che negli anni ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Le sezioni tematiche dell’edizione 2026

L’edizione 2026 si articola in sette sezioni tematiche che guidano il pubblico attraverso prospettive diverse del sapere contemporaneo.

Attraversare il presente esplora la saggistica come strumento per leggere il mondo di oggi, affrontando temi come economia, conflitti internazionali, ambiente e cronaca.

La misura del mondo è dedicata alla scienza e al suo rapporto con la società contemporanea, offrendo incontri in cui la conoscenza scientifica diventa chiave di interpretazione della realtà.

La prima lezione di… propone talk in cui accademici e studiosi spiegano in modo chiaro e accessibile discipline spesso percepite come complesse.

Nel romanzo porta al centro la narrativa contemporanea attraverso il dialogo tra autori e lettori.

Saperi virali accende i riflettori sui divulgatori digitali che rendono la conoscenza accessibile attraverso il web.

Storia d’Italia in Cassazione ripercorre momenti cruciali della storia nazionale attraverso sentenze e processi entrati nell’immaginario collettivo.

Vite da Giganti racconta le biografie di figure che hanno segnato la storia dell’umanità e continuano a influenzare il nostro tempo.

I primi ospiti annunciati

Il programma 2026 comincia a prendere forma con l’annuncio dei primi protagonisti del festival. Tra gli ospiti figurano autori, giornalisti e intellettuali di primo piano del panorama italiano.

Saranno presenti tra gli altri Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica, Claudio Cerasa, Virman Cusenza, Serena Dandini, Piercamillo Davigo, Vera Gheno, Riccardo Luna, Vito Mancuso, Vittorio Emanuele Parsi, Gianni Riotta ed Eliana Liotta.

Un primo gruppo di ospiti che anticipa un calendario ricco di incontri, dialoghi e presentazioni.

Un festival che coinvolge tutta la città

Negli anni A Tutto Volume è diventato molto più di un festival letterario. L’evento porta a Ragusa oltre cinquanta ospiti nazionali e internazionali, più di cento ore di incontri tra programma principale ed eventi speciali, distribuiti in ventiquattro luoghi della città.

Ogni edizione richiama oltre 25.000 presenze da tutta Italia, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per la cultura contemporanea nel Sud del Paese.

Per quattro giorni Ragusa diventa così un laboratorio di idee e conversazioni, un luogo in cui libri e pensiero tornano al centro della scena pubblica.

Le parole del direttore Alessandro Di Salvo

Il direttore organizzativo Alessandro Di Salvo sottolinea lo spirito che guida la manifestazione:

“Il festival continua a crescere restando fedele alla sua idea di partenza: portare libri, autori e idee dentro la vita della città, creando occasioni vere di incontro e di ascolto. Anche questa nuova edizione sarà capace di mettere insieme sguardi diversi e temi che ci riguardano da vicino”.

Un progetto sostenuto da istituzioni e partner

Il festival è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia e di istituzioni nazionali come il Centro per il libro e la lettura e la Società Italiana degli Autori e degli Editori, oltre alla Fondazione Sicilia e a numerosi partner privati.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito ufficiale del festival.

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