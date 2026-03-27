AVIS Modica: 1.577 studenti coinvolti nella campagna scuole per il dono del sangue

Si è conclusa con risultati straordinari la campagna di sensibilizzazione dell’AVIS Comunale di Modica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. L’iniziativa, che ha avuto come obiettivo la diffusione della cultura della donazione, della prevenzione e degli stili di vita sani, ha coinvolto complessivamente 1.577 alunni tra scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Il progetto, iniziato lo scorso 27 ottobre presso il Liceo Classico di Modica, ha proseguito fino al 13 gennaio nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti professionali, concludendosi infine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tra il 5 febbraio e il 18 marzo. Il bilancio è stato particolarmente significativo: 463 alunni per 23 classi nella primaria, 510 studenti per 23 classi nella secondaria di primo grado e 604 ragazzi per 38 classi tra licei e istituti superiori.

Tra i maggiorenni, già 393 ragazzi hanno manifestato la volontà di aderire ad AVIS Modica attraverso il modulo di preadesione, e 33 hanno effettuato la loro prima donazione dal primo dicembre 2025. L’iniziativa ha suscitato entusiasmo anche tra i docenti, diversi dei quali hanno deciso di diventare donatori dopo aver partecipato agli incontri.

Sara Tortorici, referente del progetto, ha commentato: “Ho incontrato 1.577 ragazzi in quest’anno scolastico. È un’opportunità che arricchisce profondamente, sia a livello personale che culturale. Sono orgogliosa di far parte della famiglia AVIS e di promuovere la cultura del dono tra le nuove generazioni”.

Fondamentale il supporto delle ragazze del Servizio Civile Universale, Matilde Maltese e Stefania Donzella, che hanno accompagnato gli incontri, sensibilizzando soprattutto i più grandi sull’importanza della donazione di sangue.

L’iniziativa si inserisce in un quadro istituzionale consolidato: il protocollo tra AVIS Provinciale di Ragusa e l’Ufficio Scolastico Regionale consente di promuovere il dono del sangue tra studenti maggiorenni e non, garantendo un ricambio generazionale e il futuro dei donatori e dei dirigenti dell’associazione.

Come sottolinea il vicepresidente di AVIS Modica, Gianni Frasca, “Questo progetto permette l’aumento dei donatori e il ricambio generazionale: i 18enni di oggi saranno i donatori e dirigenti di domani”. La campagna è stata arricchita dalla presenza di volontari e consiglieri che hanno condiviso esperienze concrete sul valore del dono.

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