Giallo a Malta, turista italiana precipita dal quarto piano di un hotel: è grave

Giallo a Malta. Una turista di 18 anni originaria di Arzachena, in Sardegna, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dalla finestra della stanza al quarto piano di un hotel in cui si trovava con il fidanzato per trascorrere un periodo di vacanza.

Per fortuna, la caduta è stata attutita da un tendone sottostante e la giovane è stata rinvenuta in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata al Mater Dei, dove è in attesa di un intervento chirurgico per una frattura alla schiena. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto a Paceville, un distretto di Malta, al termine di una lite tra la ragazza e il fidanzato, un 27enne di Arzachena. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato all’accaduto e, al momento, si dice, nessuna pista è stata esclusa. Il padre della ragazza, sempre stando a quanto riportato dai media italiani, ha già preso contatto con le autorità consolari italiane a Malta per seguire da vicino la situazione.

La dinamica rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti ”, rimane comunque poco chiara, e gli investigatori starebbero proseguendo con indagini e interrogatori dei testimoni per delineare un quadro più preciso della vicenda. Le autorità di Malta non hanno finora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sull’accaduto. foto di repertorio

