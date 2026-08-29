Giacca e cravatta? No, racchetta e sabbia: i commercialisti iblei conquistano Scoglitti

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Giacca e cravatta lasciate per un giorno da parte, racchetta in mano e tanta voglia di stare insieme. Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la seconda edizione del torneo di beach tennis organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, un appuntamento che si conferma capace di unire sport, socialità e senso di appartenenza alla comunità professionale iblea.

La manifestazione si è svolta nella suggestiva cornice dell’Arena Stelle Beach Tennis Asd di Scoglitti, struttura gestita da Salvo Malandrino e Gaetano Simola, che ha accolto i partecipanti mettendo a disposizione un impianto curato e un ambiente ideale per una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

In campo circa 30 commercialisti da tutta la provincia di Ragusa

A rispondere all’appello sono stati circa 30 colleghi provenienti da diverse realtà della provincia di Ragusa. Una partecipazione numerosa e soprattutto sentita, che ha trasformato il torneo in un’occasione per rinsaldare rapporti professionali e personali lontano dalla quotidianità fatta di studio, scadenze fiscali e responsabilità.

Il beach tennis si è così confermato molto più di una semplice competizione. Il campo è diventato un punto di incontro, un luogo nel quale ritrovare il piacere della condivisione e dello stare insieme, rafforzando quello spirito di squadra che rappresenta uno dei valori più importanti per una categoria professionale.

«Vedere tanti professionisti togliersi la giacca da lavoro per indossare la tenuta da gioco è la prova concreta di quanto sia forte il desiderio di fare rete», ha sottolineato il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, evidenziando il valore di iniziative capaci di creare occasioni di incontro al di fuori degli abituali contesti professionali.

Genovese e Sallemi conquistano il titolo

Sul fronte agonistico, il torneo non ha tradito le attese. Le sfide sono state caratterizzate da grande equilibrio, con incontri combattuti e spesso decisi sul filo dell’ultimo punto. A conquistare il titolo della seconda edizione sono stati Luca Genovese e Marcello Sallemi, protagonisti di un percorso convincente culminato con la conquista del gradino più alto del podio.

Secondo posto per la coppia composta dal presidente Michelangelo Aurnia e da Maurizio Attinelli, che ha dato vita a una finale intensa e combattuta, affrontata nel segno della correttezza e della lealtà sportiva.

Il risultato finale ha completato una giornata nella quale agonismo e divertimento hanno viaggiato sullo stesso binario, regalando ai partecipanti e al pubblico presente momenti di autentica partecipazione.

L’organizzazione affidata a Luca Genovese

Un ruolo determinante nella riuscita dell’iniziativa è stato svolto dal consigliere Luca Genovese, che ha seguito con attenzione e dedizione il coordinamento del torneo. Il lavoro organizzativo ha permesso alla manifestazione di crescere rispetto alla prima edizione e di consolidarsi come appuntamento capace di coinvolgere sempre più professionisti della provincia.

La collaborazione con l’Arena Stelle Beach Tennis Asd di Scoglitti ha completato il quadro di una manifestazione che ha trovato nella struttura e nell’organizzazione le condizioni ideali per trasformare una competizione sportiva in una vera occasione di aggregazione.

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