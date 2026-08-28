A Chiaramonte la pallavolo riparte dai giovani: nasce il nuovo polo sportivo con Giarratana Volley

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A Chiaramonte Gulfi la pallavolo torna protagonista e lo fa puntando soprattutto sulle nuove generazioni. È stato infatti siglato un nuovo progetto sportivo che mette insieme il Comune e l’ASD Giarratana Volley, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo dedicato alla pallavolo giovanile.

Il progetto è stato presentato questa mattina durante un incontro in Municipio tra il sindaco Mario Cutello, l’assessore allo Sport Adriana Iacono e i rappresentanti della società sportiva, realtà ormai consolidata nel panorama della pallavolo giovanile e senior.

Una collaborazione che punta a mettere in comune competenze, risorse ed esperienze per offrire ai bambini e ai ragazzi di Chiaramonte Gulfi un’attività sportiva continuativa, qualificata e capace di andare oltre il semplice risultato agonistico.

La nuova sfida: costruire un polo della pallavolo giovanile

Il cuore dell’iniziativa è la volontà di creare un percorso strutturato per accompagnare i giovani atleti nella crescita.

La pallavolo diventa così uno strumento attraverso cui coniugare sport, formazione, divertimento e valori educativi, offrendo alle famiglie del territorio una nuova opportunità per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva.

L’obiettivo è fare del nuovo progetto un punto di riferimento stabile per il movimento pallavolistico chiaramontano e, più in generale, per i giovani dell’area.

Rosanna Paravizzini alla guida dei giovani atleti

A occuparsi degli allenamenti sarà Rosanna Paravizzini, cittadina chiaramontana, professionista ed esperta del settore.

Una scelta che lega fortemente il progetto al territorio e punta a valorizzare competenze già presenti nella comunità.

Sarà lei ad accompagnare i giovani pallavolisti nel percorso di crescita, lavorando non soltanto sugli aspetti tecnici, ma anche sulla costruzione di un ambiente sportivo capace di trasmettere entusiasmo, disciplina e spirito di squadra.

Pagano: “Una grande opportunità per il territorio”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ASD Giarratana Volley Salvatore Pagano, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata.

“Ci tengo a ringraziare personalmente il Sindaco Cutello, l’assessore Iacono e tutta l’Amministrazione comunale per la disponibilità e l’apertura dimostrata, per nulla scontata”, afferma Pagano.

Il presidente guarda già ai prossimi mesi e alle potenzialità della collaborazione: l’obiettivo è trasformare questa sinergia in un progetto capace di produrre risultati sportivi e, soprattutto, nuove opportunità per i giovani.

Iacono: “La pallavolo strumento di educazione e inclusione”

Per l’assessore allo Sport Adriana Iacono, il progetto rappresenta un tassello importante nel percorso di rilancio della pallavolo a Chiaramonte Gulfi.

“Non possiamo che essere entusiasti di una proposta che contribuirà ulteriormente alla rinascita del settore pallavolistico di Chiaramonte”, sottolinea.

Ma il valore dell’iniziativa, secondo l’assessore, va ben oltre il campo da gioco.

La pallavolo può infatti diventare uno strumento di educazione, socializzazione e inclusione, valori considerati particolarmente importanti in una società sempre più condizionata dalla dimensione digitale.

Il campo da pallavolo diventa così anche uno spazio di incontro, relazione e crescita personale.

Cutello: “Un ulteriore lustro per la comunità”

Anche il sindaco Mario Cutello accoglie con entusiasmo la nuova collaborazione.

“Accogliamo con immenso piacere la proposta dell’ASD Giarratana Volley”, afferma il primo cittadino, evidenziando come l’attività della società possa contribuire ad arricchire ulteriormente l’offerta sportiva destinata ai cittadini.

Una prospettiva che guarda soprattutto ai giovani e alla possibilità di creare nuove occasioni di aggregazione attraverso lo sport.

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