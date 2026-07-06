“Generazione Modica”, successo per la prima edizione: la formazione politica per i giovani diventerà un appuntamento annuale

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Si è conclusa con una partecipazione oltre le aspettative la prima edizione di “Generazione Modica – La politica come servizio alla comunità”, la giornata di formazione gratuita dedicata ai giovani fino ai 25 anni che si è svolta sabato 4 luglio nei locali della Scuola di Servizio Sociale “Stagno D’Alcontres” di Modica.

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico di Modica insieme al Circolo Intercomunale dei Giovani Democratici, nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla politica attraverso un approccio pratico, partecipativo e lontano dalle tradizionali lezioni frontali. Visto il riscontro ottenuto, gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di trasformare l’evento in un appuntamento fisso, con una seconda edizione in programma il prossimo anno.

La giornata, coordinata dal professor Alessio Biondo, docente di Politica economica al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, è stata articolata in due momenti formativi.

Nel corso della mattinata, intitolata “Una bussola piccolissima”, i partecipanti hanno affrontato i principali orientamenti politici – destra, sinistra e centro – attraverso simulazioni di voto su alcune proposte di legge. Un laboratorio che ha permesso ai giovani di confrontarsi, discutere e sperimentare direttamente il processo decisionale che porta alla formazione delle scelte politiche.

Il pomeriggio, con il laboratorio “Le parole e i numeri”, è stato invece dedicato agli strumenti per comprendere la realtà contemporanea: dalle basi dell’economia alla lettura critica delle notizie, fino ai temi della comunicazione. Particolare attenzione è stata riservata anche al funzionamento dell’amministrazione comunale, con un approfondimento sull’organizzazione del Comune di Modica, sui ruoli di Consiglio comunale, Giunta e uffici e sulle modalità con cui i cittadini possono interagire con le istituzioni.

«Questa giornata nasce da una convinzione precisa: i giovani non sono lontani dalla politica, è la politica che troppo spesso si è allontanata da loro», ha dichiarato il segretario del Partito Democratico di Modica, Francesco Stornello. «Abbiamo voluto offrire strumenti concreti per comprendere e partecipare. Vedere ragazze e ragazzi discutere, votare e confrontarsi sul funzionamento della loro città è stata la risposta più significativa».

Stornello ha annunciato anche che l’iniziativa avrà un seguito: «L’entusiasmo registrato in questa prima edizione ci conferma che “Generazione Modica” deve diventare un appuntamento annuale».

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario dei Giovani Democratici di Modica, Leonardo Occhipinti, che ha sottolineato come l’iniziativa abbia dimostrato l’interesse dei giovani verso la politica quando questa viene proposta con linguaggi e strumenti vicini alle nuove generazioni.

Al termine della giornata, gli organizzatori hanno ringraziato il professor Alessio Biondo per il coordinamento scientifico e tutti i partecipanti, rilanciando l’appuntamento al prossimo anno con l’obiettivo di consolidare un percorso stabile di formazione civica e politica rivolto ai giovani del territorio.



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