Gattino salvato dai vigili del fuoco a Comiso: era caduto in un canale delle acque bianche

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Un gattino caduto nella griglia di un canale è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. È accaduto a Comiso, nella centralissima via Giambattista Iacono, la strada che collega Piazza Fonte Diana al corso Vittorio Emanuele, asse portante del centro storico. Nella strada, che si trova in leggera discesa, il gattino è rimasto imbrigliato nelle griglie di un canale di scolo delle acque bianche.

Si trovava lì e miagolava disperatamente da più di un giorno. Alla fine, dopo vari tentativi di salvataggio, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a trarlo in salvo. Il micetto, impaurito e tremante è stato preso in consegna da alcune volontarie. Foto di Pippo Inghilterra

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