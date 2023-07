Gara sportiva ma anche vetrina per gli atleti. A Pozzallo la quinta prova della Coppa Italia Trials 2023 di ciclismo

E’ stata Pozzallo, per la prima volta in Sicilia, ad ospitare la Coppa Italia Trials 2023. Un evento sportivo di grande richiamo organizzato dalla Scuola di Ciclismo Nonsolobike, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con il patrocinio del Comune pozzallese, la quinta prova della Coppa Italia Trials 2023 voluta dalla Federazione Ciclistica Italiana. Campioni da ogni parte della penisola per una prova di ciclismo che Pozzallo ha salutato con l’entusiasmo tipico che questa disciplina sportiva sulle due ruote riesce a movimentare. Presente l’attuale campione italiano Diego Crescenzi.

Piazza Rimembranze la location scelta per la gara di domenica scorsa.

Il sito, nel centro storico della città marinara, si è trasformato in un grande campo di gara dove tantissimi ragazzi, con le loro bici, si sono esibiti sotto l’occhio attento dell’attuale CT azzurro Angelo Rocchetti il quale, proprio in questi giorni di permanenza a Pozzallo, ha avuto modo di selezionare gli atleti che parteciperanno ai prossimi campionati mondiali. A conclusione dell’evento, sulle note di “We are the Champions”, sono stati premiati i primi classificati nelle diverse categorie. “Non possiamo non esprimere la nostra grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione – commenta il vice sindaco Raffaele Monte – ed in modo particolare un grazie per l’organizzazione va alla “Nonsolobike” di Pozzallo nelle persone di Piero Minardo e Maria Scala che, con i loro collaboratori e atleti, hanno regalato alla città una domenica di grande sport nazionale. E’ stata una giornata di sport che ci ha permesso di apprezzare l’impegno di tanti ragazzi appassionati di ciclismo e la curiosità che in tanti hanno avuto verso questa disciplina. Pozzallo, per un giorno, è stata al centro delle attenzioni nazionali per la coppa Italia Trials 2023″.