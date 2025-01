GAMEBOYS: In arrivo il nuovo singolo “In the Music”

Il duo di produttori siciliani GAMEBOYS, formato da Saro Sallemi e Andrea Bonuomo, annuncia l’uscita del loro nuovo singolo “In the Music”, disponibile dal 31 gennaio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Pubblicato sotto l’etichetta Refinement e distribuito da Warner Group, il brano rappresenta un’evoluzione sonora per il duo, fondendo afro house e tribal in una produzione coinvolgente e innovativa.

Un tributo alla house music con ritmi tribali

“In the Music” nasce dalla reinterpretazione del celebre vocal di Deepswing, adattato a una struttura ritmica ipnotica e trascinante. Il brano si distingue per l’uso di bonghi, djembe e shakers, che arricchiscono il groove e conferiscono un’energia vibrante, perfettamente in linea con lo stile distintivo dei GAMEBOYS.

Un percorso artistico in ascesa

Dal loro esordio nel 2020, i GAMEBOYS hanno guadagnato popolarità grazie a mashup e remix virali, fino al debutto discografico con “Sexo y Corazon” nel 2023. Con “In the Music”, il duo conferma la propria crescita artistica, avvicinandosi sempre più a un sound internazionale e raffinato.

Le loro influenze spaziano tra Africanism, Bob Sinclar e Martin Solveig, fino a nomi più contemporanei come Hugel, Cloonee, Federico Scavo e Wad, creando un mix perfetto tra bassline potenti e ritmiche irresistibili.

Dove ascoltarlo

“In the Music” sarà presente nelle principali playlist afro house e tribal, consolidando il percorso del duo nel panorama elettronico internazionale.

