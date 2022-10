Furto di carta di credito, una denuncia a Scoglitti

I carabinieri di Scoglitti hanno denunciato un uomo per furto di carta di credito. L’indagine è partita nel mese di agosto a seguito della ricezione di una denuncia di furto di una borsa riposta all’interno di un’autovettura, ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di una persona per ricettazione di carte di credito. In quella circostanza, alcuni malfattori, avevano forzato la portiera di un veicolo parcheggiato in una via del centro abitato della frazione sottraendo gli effetti personali della vittima tra cui, oltre a vari documenti, anche le carte di credito a lei intestati.



I militari hanno proceduto pertanto ad un attento monitoraggio delle carte di credito effettuando l’analisi degli illeciti utilizzi, riuscendo ad individuare i vari esercizi commerciali nei quali il ricettatore ha effettuato acquisti come bar, supermercati e distributori di benzina.



L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i movimenti del malfattore accertando 7 operazioni illecite con le carte di credito oggetto del furto, effettuate prima che la titolare portasse a completamento la procedura di blocco.



I militari, anche mediante l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza dei negozi, sono riusciti ad individuare il ricettatore ed identificarlo in un uomo, P.G., cl.78, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria oltre che per la ricettazione anche per gli indebiti utilizzi delle carte di credito.

