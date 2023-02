Furto con scasso ai danni di una tabaccheria del centro di Pozzallo

Ancora furti nei centri storici delle città della provincia di Ragusa. Stavolta, ad essere presa di mira, nella notte tra sabato e domenica, una tabaccheria del centro di Pozzallo.

Oltre alla refurtiva, il cui valore non è stato ancora quantificato, il titolare si è visto costretto a fare i conti con i danni subiti alla propria attività.

FURTI NEI CENTRI STORICI IN PROVINCIA

Pozzallo non è certo l’unica città a dover fare i conti con furti in centri storici. A volte, si tratta di malviventi di piccolo calibro, che rubano pochi spiccioli e provocano soprattutto danni alle attività commerciali. Gli ultimi furti di questo tipo, in ordine di tempo, si sono registrati a Modica.