Furti nelle campagne di Scicli. Tre le aziende colpite. Rubate attrezzature per l’agricoltura

Dalle risse ai furti il passo è stato breve. Ignoti malviventi hanno preso di mira, nottetempo, tre magazzini appartenenti ad altrettante famiglie che vivono nelle campagne dell’hinterland sciclitano poco distante dal centro abitato. In contrada Palazzola i furti. In un’azienda agricola a conduzione familiare oltre a rubare degli attrezzi da lavoro hanno portato via anche un’autovettura. Gli ignoti hanno “visitato” anche altre due piccole aziende situate nella zona. Stesso bottino di attrezzature utilizzate dai proprietari per le loro produzioni. I danni provocati sono tutti in corso di quantificazione con le vittime che stanno accertando la merce sottratta. I furti, ripetuti a raffica nell’arco di poco tempo, hanno fatto alzare l’attenzione da parte dei residenti nelle zone rurali. Scicli è un Comune dove alta è l’incidenza di aree extra-urbane in cui gli insediamenti abitativi e produttivi sono a macchia di leopardo.

Dopo le risse dei mesi scorsi che le forze dell’ordine sono riuscite a controllare facendo diminuire altamente il conto, ora i furti.

Un’attività delinquenziale che non è nuova nel tessuto urbano ed extra-urbano della città di Scicli. In particolare sono le zone di campagna ad essere prese di mira dai malviventi: è qui che i proprietari custodiscono attrezzature ed automezzi utilizzati per le coltivazioni in serra e fuori campo. Periodicamente le aziende agricole vengono “visitate” dai malavitosi all’insaputa delle vittime. In taluni periodi si verifica una recrudescenza evidente. La grave situazione venutasi a creare è stata denunciata ai militari dell’Arma.