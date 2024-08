Furti di rame in provincia: arrestato rumeno di 45 anni

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno arrestato un uomo rumeno di 45 anni, già destinatario di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Questo ordine è stato emesso a seguito della cessazione dell’affidamento in prova al quale l’uomo era stato sottoposto in relazione a precedenti condanne per furti di rame avvenuti nella provincia di Ragusa.

L’uomo ha continuato a commettere furti

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato hanno rivelato che, nonostante fosse già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, l’uomo ha commesso recentemente un ulteriore furto. A seguito di queste nuove accuse, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Il 45enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di sei anni e otto giorni di reclusione.

Foto: repertorio

