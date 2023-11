Furti alle auto in sosta dinnanzi le scuole a Ragusa: mentre vengono accompagnati i bambini

Preoccupazione per vari furti avvenuti nelle ultime settimane, soprattutto nelle zone attigue alle scuole e in particolare nel quartiere Palazzello a Ragusa. La denuncia arriva da alcuni genitori di bambini che frequentano l’istituto scolastico cittadino e che in qualche modo stravolge il capoluogo ibleo, noto per la sua bassa incidenza criminale.

Alcune mamme che quotidianamente accompagnano i propri figli a scuola, come denunciano, sono diventate vittime inconsapevoli di malviventi che approfittano del momento di confusione o distrazione durante la sosta temporanea delle automobili. In diverse occasioni, borse e cellulari sono stati sottratti da veicoli lasciati incustoditi per brevi periodi.

La criminalità a Ragusa è tradizionalmente bassa, e la consuetudine di lasciare le automobili aperte, a volte persino con le chiavi inserite, è stata la norma per molto tempo, specialmente quando si tratta di brevi soste per accompagnare i bambini a scuola. Tuttavia, negli ultimi tempi, la situazione sembra essere parzialmente cambiata, portando ad una maggiore preoccupazione tra i residenti.

Oltre ai furti nelle aree scolastiche, si sono registrati anche episodi di furti in abitazione nella contrada Pianetti. Questa escalation di criminalità ha destato apprensione tra i residenti che, in passato, non erano abituati a vivere con l’ansia del crimine.

Le contrade di Cento Pozzi e Cinque Zucchi a Ragusa hanno anche segnalato problemi simili nei mesi scorsi, con una serie di furti che hanno fatto perdere il senso di sicurezza che caratterizzava queste zone.

Da qui l’appello alle autorità locali affinché si attivino con maggiori controlli e una maggiore sorveglianza.