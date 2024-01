Furti a Capodanno in due villette di contrada Gerardo, territorio di Chiaramonte

Furti durante la notte di Capodanno nelle campagne di Chiaramonte. In particolare, l’episodio si è verificato in contrada Gerardo: due villette, chiuse durante la stagione invernale e utilizzate soltanto in estate come luogo di villeggiatura, sono state prese di mira dai ladri. Una di queste, è stata “visitata” dai ladri due volte nel giro di una settimana. Sono state rubate attrezzature da lavoro, abbigliamento, elettrodomestici. Il valore della refurtiva ammonta a qualche migliaio di euro.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.