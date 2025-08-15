Fuoco e ghiaccio sull’Etna: l’incredibile scatto di Giovanni Tumino

Il 14 agosto 2025, alle 20:28, il vulcano Etna ha regalato uno spettacolo straordinario: una nuova colata lavica si è aperta sul versante sud-ovest, proprio mentre una cospicua grandinata imbiancava il paesaggio circostante. In questo scenario suggestivo, il fotodocumentarista ragusano Giovanni Tumino ha catturato un’immagine mozzafiato che fonde la potenza della natura con la delicatezza della neve.

Il contesto dell’eruzione:

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il 14 agosto si è verificata una nuova colata lavica a circa 2.900 metri di altitudine, sul versante meridionale dell’Etna. Il flusso lavico si è diretto in direzione sud, senza emissioni significative di cenere e senza variazioni sismiche rilevanti. L’aeroporto di Catania è rimasto operativo, sebbene fosse stata diramata un’allerta arancione per i voli a causa della possibile presenza di cenere nell’atmosfera.

La fotografia di Giovanni Tumino:

Giovanni Tumino, noto per i suoi scatti spettacolari del vulcano siciliano, ha immortalato l’evento da Serra La Nave, nel comune di Ragalna (CT), tra le 20:28 e le 20:49. Utilizzando una Canon EOS R5 con obiettivo RF 100-500 mm a 400 mm, ha realizzato sei esposizioni tra 1 e 10 secondi a ISO 3200, catturando la colata lavica che si stagliava contro il cielo serale. Il risultato è un’immagine che evidenzia il contrasto tra la lava incandescente e la neve fresca, simbolo della forza e della bellezza della natura.

La fotografia di Giovanni Tumino non è solo un documento visivo di un evento naturale straordinario, ma anche un’opera d’arte che racconta la convivenza tra elementi opposti: il fuoco e il ghiaccio, la distruzione e la bellezza. Questa immagine testimonia la maestosità dell’Etna e la capacità dell’uomo di catturare e condividere la magnificenza della natura.

