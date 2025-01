Fumarole: denunciato titolare di un’azienda agricola del vittoriese

Bruciava illecitamente dei rifiuti e per questo il titolare di un’azienda agricola è stato denunciato. La polizia locale di Vittoria ha denunciato il proprietario di un’azienda agricola per deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti, nell’ambito di un’operazione mirata al controllo del territorio condotta dal reparto di pronto intervento.

Scoperta e dinamica dell’operazione

Durante un pattugliamento in contrada Mazzara, vicino alla strada per Alcerito, gli agenti hanno notato una coltre di fumo denso che si levava dall’azienda. Giunti sul posto, hanno sorpreso il titolare mentre bruciava rifiuti agricoli in modo illecito.

In una fossa di circa 200 metri quadrati erano stati accumulati scarti vegetali, come piante e sterpaglie di ortaggi, insieme a materiali non biodegradabili come spago in nylon.

Il responsabile è stato immediatamente denunciato e ora rischia sanzioni molto severe che vanno dalle ammende fino a 26 mila euro e la reclusione da 2 a 5 anni, come previsto dalle leggi in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata