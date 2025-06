Fumarola? Forse no, ma l’incendio resta: fiamme in un terreno a Vittoria

Ancora una nube nera a squarciare l’azzurro estivo del cielo ibleo. Ancora un incendio di materiali plastici — guaine, copertoni, rifiuti vari — scoppiato in campagna, nel pomeriggio di ieri, in un terreno apparentemente abbandonato e senza alcun proprietario presente al momento del rogo. È la solita “routine” estiva, ma stavolta con una precisazione importante: non si cada nell’errore di accusare automaticamente agricoltori e serricoltori. E’ quanto denuncia l’ambientalista Riccardo Zingaro del comitato Terre Pulite a seguito di un incendio che si è verificato ieri in via Turi Ferro, territorio di Vittoria. Evitare gli equivoci è importante: le cosiddette fumarole di solito sono provocate dall’incendio di scarti agricoli ma in questo caso si tratterebbe di un incendio diverso.

