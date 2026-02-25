Fuga di gas nella notte a Ragusa, piazza Vann’Antò chiusa per ore

Momenti di tensione nella notte a Ragusa per una fuga di gas registrata in piazza Vann’Antò. L’allarme è scattato dopo che, durante l’esecuzione di lavori stradali, è stato accidentalmente perforato un tubo della rete di distribuzione.

La fuoriuscita di gas ha reso necessario l’immediato intervento dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco. L’area è stata tempestivamente interdetta al traffico per motivi di sicurezza, con la creazione di un perimetro di protezione attorno alla zona interessata.

Quattro ore di intervento per mettere in sicurezza l’area

Determinante l’arrivo dei tecnici di Italgas, incaricati di individuare il punto esatto della perdita e procedere alla riparazione della condotta danneggiata.

Le operazioni sono andate avanti per circa quattro ore. I tecnici hanno isolato il tratto interessato e ripristinato la rete, eliminando ogni rischio residuo. Solo al termine delle verifiche la zona è stata riaperta alla circolazione.

Non si registrano danni a persone o cose.

