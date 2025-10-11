Frigintini Calcio, serve una reazione: al “Barone” arriva il Città di Canicattini

Archiviata la pesante sconfitta nel derby con il Pro Ragusa, il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa torna in campo con l’obiettivo di rialzare subito la testa.

Domenica pomeriggio, alle 15:30, allo stadio “Vincenzo Barone” di Modica, i rossoblù ospiteranno il Città di Canicattini per la terza giornata del girone D del campionato di Promozione.

Durante la settimana Caruso e compagni hanno lavorato con determinazione e concentrazione, consapevoli che ogni errore, in un torneo così competitivo, può costare caro. È accaduto nella prima casalinga contro il Priolo e si è ripetuto nel derby contro il Pro Ragusa, dove il Frigintini ha disputato un buon primo tempo ma è stato punito da disattenzioni difensive che hanno pesato sul risultato finale.

Di Rosa: “Voglio una reazione di carattere e continuità nel lavoro”

“La reazione l’aspettavo e la pretendevo già dal primo allenamento della settimana – ha spiegato il tecnico Ciccio Di Rosa – perché è durante la settimana che si costruisce giorno dopo giorno il nostro futuro. Ho visto il giusto atteggiamento e questa è la cosa più importante per una squadra giovane come la mia, che deve restare compatta, determinata e affamata”.

L’allenatore modicano invita però alla prudenza: “Il Città di Canicattini è una squadra esperta, da anni in Promozione, che si è rinforzata in tutti i reparti con elementi scesi dall’Eccellenza. Dobbiamo affrontarli con coraggio, lucidità e cercare di sfruttare al meglio le occasioni”.

“Nonostante il passivo pesante di sabato scorso – conclude Di Rosa – ripartiamo dalle buone cose viste nel primo tempo a Ragusa. Il campionato è duro ma altamente formativo: i miei ragazzi devono continuare a lavorare con fiducia”.

Designazioni arbitrali

La sfida Frigintini Calcio – Città di Canicattini, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15:30 al “Vincenzo Barone”, sarà diretta dal signor Davide Romano della sezione AIA di Catania, coadiuvato dagli assistenti Michelangelo Bisaccia e Giuseppe Di Blasi della sezione di Ragusa.

