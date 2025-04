Francesco Ventura, Ciavorella Basket Scicli, convocato per l’Academy Camp maschile della FIP regionale

di Pinella Drago – Una convocazione che arriva per la grande soddisfazione per la “Fernando Ciavorella” di Scicli. L’atleta Francesco Ventura, 13 anni, sarà a Milazzo il 12 e 13 aprile. E’ un importante riconoscimento per il giovanissimo cestista sciclitano il quale si è distinto durante l’anno sportivo per impegno, crescita tecnica e passione per il basket. Francesco fa parte del settore giovanile della storica società “Fernando Ciavorella”. Una società che da decenni ha attenzionato i giovani e si è impegnata nella valorizzazione dei talenti locali e nella promozione dello sport tra i più giovani. “L’Academy Camp è un momento fondamentale nel percorso di formazione e selezione degli atleti più promettenti della regione, sotto la supervisione dello staff tecnico della FIP Sicilia – spiega Santo ed Alberto – durante le due giornate, i ragazzi convocati avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta l’isola e di vivere un’esperienza sportiva e formativa di alto livello. La convocazione di Francesco Ventura è motivo di orgoglio per la nostra società e per i suoi allenatori, che vede riconosciuto il lavoro svolto sul campo con passione e dedizione.

Un grande in bocca al lupo a Francesco per questa nuova entusiasmante avventura!”.



