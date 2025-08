Francesco Piscetta confermato alla Virtus Ragusa: sarà la sua terza stagione in biancazzurro

La Virtus Ragusa conferma la fiducia a Francesco Piscetta, che vestirà la maglia biancazzurra anche per la stagione 2025/26. Il lungo piemontese classe 2002, 203 cm d’altezza, si prepara così ad affrontare la sua terza stagione consecutiva con la squadra iblea nel campionato di Serie B Nazionale.

Nato a Borgomanero il 7 marzo 2002, Piscetta è cresciuto nel vivaio del College Borgomanero, con cui ha completato l’intero percorso giovanile fino alla prima squadra. Nel 2018 il trasferimento ad Arona, dove disputa due stagioni in Serie C Silver prendendo parte anche ai campionati Under 16 e Under 17. Torna al College nel 2020, contribuendo alla promozione in Serie B.

Il primo legame con Ragusa nasce nel giugno 2022, in occasione delle Finali Scudetto Under 19 disputate proprio al PalaPadua. Un’esperienza che lascia il segno: l’anno seguente il trasferimento definitivo in Sicilia. Nell’ultima stagione Piscetta ha chiuso con 1,8 punti e 1,8 rimbalzi di media a partita, toccando il season high di 12 punti contro la Gemini Mestre, poi promossa in Serie A2.

“Sono felice di essere ancora un giocatore della Virtus – afferma Piscetta – perché so quanto il basket significhi per questa città. Ho ricevuto tanto affetto in questi anni, e voglio restituirlo sul campo. Dopo un finale di stagione amaro, siamo pronti a ripartire con energia. Le sensazioni sono molto positive”.

Piscetta sarà parte integrante del nuovo progetto tecnico che punta al rilancio della Virtus Ragusa dopo una stagione chiusa sotto le aspettative. Il suo profilo giovane, ma già esperto, è considerato un tassello importante per la crescita del gruppo.

© Riproduzione riservata