Francesco Aiello sarà rincandidato: correrà da sindaco a quasi 81 anni. L’annuncio durante la Scoglitti Race. VIDEO

Francesco Aiello sarà ricandidato. L’attuale sindaco di Vittoria sarà ricandidato per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nella primavera 2027.

Aiello batte tutti sul tempo e, con un anno di anticipo, annuncia ufficialmente la sua candidatura. Lascia aperto uno spiraglio “Al 99 per cento mi ricandiderò – spiega – nella speranza che i vittoriesi concorrano a questo percorso che la città ha avviato”.

L’annuncio è arrivato questa mattina a Scoglitti al termine della gara podistica amatoriale “Scoglitti Race” divenuta ormai un appuntamento classico e molto atteso nel mondo dell’atletica. Aiello ha annunciato che anch’egli sarà “in corsa”, in modo diverso, come gli atleti che questa mattina hanno percorso in scarpe e pantaloncini le strade della frazione, nonostante il vento insistente.

L’annuncio non era atteso anche se l’attuale primo cittadino aveva già fatto intendere anche in passato che sarebbe stato nuovamente in corsa. E ha scelto di annunciare la sua ricandidatura in prima persona, senza nessun coinvolgimento delle forze politiche alleate che sostengono la sua attuale giunta. Non si sa se ci siano state delle consultazioni precedenti, ma di certo Aiello ha scelto di fare tutto da solo

Francesco Aiello ha 79 anni, ne compirà 80 il primo agosto, Quando le elezioni si celebreranno, tra un anno, sarà alla vigilia degli 81 anni e -qualora dovesse essere eletto – potrebbe restare in carica fino alla soglia degli 86 anni. Un bel record, che lo affiancherebbe a Ciriaco de Mita, sindaco di Nusco fino al 2022, quando è morto a 94 anni, o a clemente Mastella, di un anno più giovane di Aiello, attualmente sindaco a Benevento. Si è fermato molto prima, a 69 anni, invece, Nicolò Cristaldi sindaco di Mazara del Vallo fino al 2019

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