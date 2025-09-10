Francesca Piccinini, Nicola Legrottaglie, Jimmy Ghione e tanti altri: “Exclusive Summer Padel Cup 2025”, a Marina di Ragusa il torneo dei vip

Sport, spettacolo e divertimento a Marina di Ragusa con l’attesissima Exclusive Summer Padel Cup 2025, in programma il 12 e 13 settembre al centro sportivo Le Sirene. L’evento, patrocinato dal Comune di Ragusa, porta in Sicilia un parterre d’eccezione con 12 vip ed ex campioni dello sport che oggi si sfidano sul campo da padel.

I protagonisti

A incrociare le racchette, in un torneo vista mare che promette emozioni e show, ci saranno: Francesca Piccinini, Cristiano Doni, Tomas Locatelli, Nicola Legrottaglie, Jimmy Ghione, Mara Santangelo, German Denis, Mariano Izco, Iva Majoli, Massimo Maccarone, Barbara Facchetti.

A condurre le due giornate sarà Davide Bettolini, pronto a guidare il pubblico tra partite, curiosità e momenti di intrattenimento.

Una festa per tutti

L’Exclusive Summer Padel Cup 2025 non è solo sport, ma un vero evento per famiglie e appassionati. Sono previste due tribune a bordo campo, aree dedicate a food & drink, spazi attrezzati per i bambini all’interno di un campo da tennis, oltre a tutti i servizi della struttura ospitante.

