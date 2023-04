Forte terremoto: sentito in provincia di Ragusa. Evacuate alcune scuole. Epicentro a Catania

Forte terremoto: sentito in provincia di Ragusa. Epicentro nei pressi di Catania con magnitudo 4,7. Il sisma è stato avvertito anche negli Iblei con forte tremore in molte abitazioni anche costruite con tecniche antisismiche. Al momento non si registrano danni a persone. In via precauzionale a Ragusa sono state evacuate alcune scuole con l’immediata uscita degli studenti.

L’ingv di Catania conferma la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 20.2 km, registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese. Dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, ”stupirebbe l’eventualità di danni”, al momento non segnalati.

Notizia in aggiornamento